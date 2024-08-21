Казахстан ответил на критику Лукашенко: призыв к объективности и диалогу

МИД Казахстана призвал быть объективными в ответ на критику Лукашенко

МИД Казахстана отреагировал на критику со стороны президента РБ Александра Лукашенко, призвав Минск объективно оценивать позицию Астаны в геополитических процессах. Замглавы казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу подчеркнул, что республика придерживается миролюбивой внешней политики, основанной на принципах ООН и международного права.

"Казахстан убеждён, что все разногласия между странами должны решаться дипломатическими путями", — отметил Нуртлеу на встрече с белорусским послом Павлом Утюпиным.

Он также подчеркнул, что внешнеполитический курс Астаны доказал эффективность в текущих геополитических условиях. Этот комментарий последовал за высказываниями Лукашенко, который раскритиковал внешнюю политику ряда республик, особенно выделив Казахстан.

Белорусский лидер заявил, что некоторые страны, включая Казахстан, стремятся извлечь выгоду из отношений с Россией, ничего не предлагая взамен. Лукашенко напомнил, что во время беспорядков в Казахстане Астана обратилась за помощью не к Поднебесной или Индии, а к России и Белоруссии, что привело к быстрой переброске миротворцев ОДКБ для стабилизации ситуации.

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