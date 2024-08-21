Байден призвал Нетаньяху к деэскалации конфликта в Газе: подробности переговоров

Президент Штатов Джо Байден провёл телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Белом доме. Основной темой переговоров стала сделка по прекращению огня в анклаве Газы, где Израиль уже почти год ведёт военную операцию.

В ходе беседы Байден подчеркнул важность прекращения огня и освобождения заложников, а также рассмотрел дипломатические усилия по деэскалации в регионе. Конфликт обострился после нападения на Израиль в октябре 2023-го, когда палестинцы из ХАМАС захватили массу гражданских и военных в заложники, на что Тель-Авив ответил военной операцией.

Эскалация напряжённости также связана с недавним нападением на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране, в убийстве Иран обвинил Израиль, пообещав жёсткий ответ. Израиль, в свою очередь, предупредил, что Тегеран понесёт серьёзные последствия в случае нападения.

Переговорный процесс о прекращении боёв ведётся при посредничестве Вашингтона, Катара и Египта, однако ХАМАС отказался участвовать, считая усилия недостаточно эффективными.

Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)