Байден призвал Нетаньяху к деэскалации конфликта в Газе: подробности переговоров

Президент Штатов Джо Байден провёл телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Белом доме. Основной темой переговоров стала сделка по прекращению огня в анклаве Газы, где Израиль уже почти год ведёт военную операцию.
В ходе беседы Байден подчеркнул важность прекращения огня и освобождения заложников, а также рассмотрел дипломатические усилия по деэскалации в регионе. Конфликт обострился после нападения на Израиль в октябре 2023-го, когда палестинцы из ХАМАС захватили массу гражданских и военных в заложники, на что Тель-Авив ответил военной операцией.
Эскалация напряжённости также связана с недавним нападением на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране, в убийстве Иран обвинил Израиль, пообещав жёсткий ответ. Израиль, в свою очередь, предупредил, что Тегеран понесёт серьёзные последствия в случае нападения.
Переговорный процесс о прекращении боёв ведётся при посредничестве Вашингтона, Катара и Египта, однако ХАМАС отказался участвовать, считая усилия недостаточно эффективными.
Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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