Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов осенью организует Нюрнбергский процесс для оппозиционеров ЕНД экс-президента Михаила Саакашвили. Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в случае победы "Грузинской мечты", ЕНД будет объявлена неконституционной. Иванишвили, выступая на открытии предвыборной кампании, подчеркнул, что 26 октября станет Нюрнбергским процессом над "Национальным движением", где конституционное большинство грузин вынесет приговор этому единству иностранной агентуры без Родины, готовому подписаться на все антигосударственные задания.

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