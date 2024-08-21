Латвия защитит границу "зубами дракона" и противотанковыми "ежами": начало уже в сентябре

В сентябре-октябре 2024-го Латвия планирует установить фортификационные сооружения, включая "зубы дракона" и противотанковые "ежи" на границе с РФ и Белоруссией. Эти работы будут выполнены военными в рамках учений Namejs 2024, сообщил портал LSM.
Договоры с поставщиками действуют до 13 сентября, после чего начнётся доставка материалов на границу в Лудзенском и Краславском районах, которые граничат с Россией и Белоруссией. Затем солдаты приступят к установке препятствий.
Полковник Национальных ВС Андрис Риекст заявил, что одной из ключевых задач учений Namejs 2024 станет стратегическая расстановка препятствий на местности. Основное внимание будет уделено защите пограничной инфраструктуры и главных дорог, расположенных в непосредственной близости от границы.
Фото: commons.wikimedia.org/ArmyInform (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Глава "Грузинской мечты" Иванишвили обещал партии Саакашвили Нюрнбергский процесс
Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после парламентских выборов осенью организует Нюрнбергский процесс для оппозиционеров ЕНД экс-президента Михаила Саакашвили. Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября.
Майю Санду официально выдвинут на пост президента в четверг
В четверг, глава Молдовы Майя Санду будет официально выдвинута кандидатом на президентский пост от правящей партии «Действие и солидарность», как сообщила пресс-служба политической силы
Ксения Бородина вспомнила обиды на бывшего мужа Курбана Омарова
Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает новой жене бывшего мужа Курбана Омарова видеться с их общей дочерью Теоной.
Александр Малич назначен новым директором Александринского театра
Александр Малич назначен на должность директора Александринского театра, о чем было объявлено в среду