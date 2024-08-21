Латвия защитит границу "зубами дракона" и противотанковыми "ежами": начало уже в сентябре

LSM: Латвия защитит границу с РФ и Беларусью "зубами дракона" и "ежами"

В сентябре-октябре 2024-го Латвия планирует установить фортификационные сооружения, включая "зубы дракона" и противотанковые "ежи" на границе с РФ и Белоруссией. Эти работы будут выполнены военными в рамках учений Namejs 2024, сообщил портал LSM.

Договоры с поставщиками действуют до 13 сентября, после чего начнётся доставка материалов на границу в Лудзенском и Краславском районах, которые граничат с Россией и Белоруссией. Затем солдаты приступят к установке препятствий.

Полковник Национальных ВС Андрис Риекст заявил, что одной из ключевых задач учений Namejs 2024 станет стратегическая расстановка препятствий на местности. Основное внимание будет уделено защите пограничной инфраструктуры и главных дорог, расположенных в непосредственной близости от границы.

Фото: commons.wikimedia.org/ArmyInform (Creative Commons Attribution 4.0 International)