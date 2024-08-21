Роберт Кеннеди-младший готовит важное заявление: возможна поддержка Трампа на выборах

Предвыборный штаб кандидата в президенты Америки Роберта Кеннеди-младшего анонсировал его обращение к нации в пятницу, 23 августа. Ранее появились сообщения о том, что политик может завершить избирательную кампанию и выразить поддержку Дональду Трампу от Республиканской партии.
"Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший обратится к нации по теме исторического момента и его дальнейших планах", — сообщили представители штаба.
Подробности не раскрываются, однако известно, что выступление пройдёт в 14:00 по восточному времени США (21:00 по мск) в городе Финикс и будет транслироваться в прямом эфире.
Во вторник его напарница Николь Шанахан заявила о возможности отказа от участия в выборах и поддержке Трампа. Позднее источники сообщили, что Кеннеди планирует объявить о выходе из президентской гонки, причём сделать это на мероприятии в Лос-Анджелесе.
Ранее сам Дональд Трамп отмечал, что рассматривает Кеннеди-младшего для назначения на должность в администрации. По данным СМИ, ему могут предложить пост генпрокурора или другие ответственные позиции в случае победы Трампа.
Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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