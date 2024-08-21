Вызовы Молдавии перед выборами: раскол с Гагаузией и энергокризис

В преддверии президентских выборов в Молдавии страна сталкивается с тремя вызовами: необходимостью обеспечения прозрачности голосования, обострением отношений с Гагаузией и Приднестровьем, а также с риском перебоев в поставках энергоносителей. Об этом сказано в докладе Международной кризисной группы ICG от 21 августа.
После начала боевых действий на Украине Молдавия сделала поворот к Западу и ужесточила политику в отношении Приднестровской Молдавской Республики и Гагаузии. С приближением выборов и референдума о членстве в ЕС внутренние расколы стали глубже.
"Неспособность решить эти проблемы может иметь последствия для будущего Молдавии", — предупреждают авторы доклада.
Майя Санду и её партия PAS активно поддерживают интеграцию с Евросоюзом. Однако, как подчёркивают эксперты, в первые месяцы после избрания Санду поддерживала отношения с Россией, встречалась с посланниками, а Владимир Путин одним из первых поздравил её с победой. Ситуация кардинально изменилась после серии энергетических кризисов и начала СВО в 2022 году.
"Сегодня правительство Санду стремится к вступлению в ЕС и подчёркнуто изображает Москву главным противником", — пишут аналитики.
В принятой в 2023 году стратегии нацбезопасности Россия упоминается 32 раза, при этом подчёркивается, что Москва и её прокси в Молдавии "представляют наиболее опасный источник угрозы". Санду заявила, что решение назвать РФ главной угрозой было принято после консультаций с США, Великобританией и ЕС. Эксперты также отмечают, что разделение в обществе на сторонников ЕС и тех, кто видит покровителя в России, сохраняется, но число последних сократилось.
Фото: flickr.com/OSCE Parliamentary Assembly (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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