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На открытии кампании в Мцхете Иванишвили выступил за бронестеклом
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Иванишвили защищается бронированным стеклом: подробности выступления в Грузии

На открытии кампании в Мцхете Иванишвили выступил за бронестеклом

Основатель и почётный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил за бронестеклом на открытии кампании в городе Мцхета, пишет РИА Новости.

На сцене вместе с Иванишвили присутствовали и другие лидеры правящей партии, включая премьера Ираклия Кобахидзе, однако они не находились за бронированным стеклом. Ранее Служба госбезопасности Грузии объявила о расследовании дела, связанного с подготовкой покушения на Иванишвили. По данным ведомства, заговор был организован бывшими грузинскими чиновниками, проживающими на Украине.

До этого Бидзина Иванишвили отказался от встречи с сенаторами Америки, что было подтверждено премьером Кобахидзе. Он отметил, что Иванишвили лично объяснил причины отказа партнёрам, но не стал разглашать их. Также Кобахидзе заявил, что Грузия предлагает Штатам перезапуск отношений, что, по его мнению, отвечает интересам обеих стран. Ранее в Грузии произошло ещё одно событие, связанное с Иванишвили: в его владениях засохли баобабы.

Фото: commons.wikimedia.org/Michał Koziczyński (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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