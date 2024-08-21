Партия Швейцарии UDC обвинила ЕС в экспансии на Украине, в Молдавии и Грузии

Крупнейшая партия Швейцарии UDC выступила с обвинением в адрес ЕС, заявив, что Евросоюз проводит политику экспансии в отношении Украины, Грузии и Молдавии.

В заявлении отмечено: "Цели Швейцарии как нейтрального государства не совпадают с целями ЕС. Евросоюз считает себя геополитическим игроком и проводит политику экспансии в отношении Украины, Грузии и Молдовы".

Ранее партия UDC подвергла критике президента Виолу Амхерд и правительство, обвинив их в подрыве нейтралитета Швейцарии. Поводом стало сообщение Федсовета о намерении присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на упрощение передвижения армии и военной техники по территории Европы. Швейцарские власти утверждают, что участие в данном проекте соответствует международным обязательствам страны.

Швейцария, оставаясь вне состава ЕС и НАТО, присоединилась к большинству европейских санкций против России. Кроме того, в 2024 году швейцарские военные планируют участие в четырёх учениях и в 20 манёврах за пределами страны, организованных при поддержке членов Североатлантического альянса.

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