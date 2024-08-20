Переговорщики против Нетаньяху: Заявления премьера подрывают процесс по Газе

Израильские официальные лица, участвующие в переговорах с ХАМАС по ситуации в анклаве Газы, выразили обеспокоенность из-за заявлений премьера Биньямина Нетаньяху. По их мнению, его высказывания о Филадельфийском коридоре и "Нецарим" могут саботировать переговорный процесс.
Как сообщают СМИ Израиля, источник, знакомый с позицией переговорщиков, заявил каналу "Кан": "Заявление Нетаньяху способно подорвать переговоры. Премьер знает, что у нас крайне деликатный период".
Премьер Израиля ранее подчеркнул, что ВС не покинут Филадельфийский коридор и "Нецарим", несмотря на внешнее давление, назвав эти территории стратегически важными и с военной, так и с политической точки зрения. Эти коридоры как граница между сектором Газа и Египтом, разделяющие анклав на южную и северную зоны, были взяты под контроль ЦАХАЛ в ходе продолжающейся военной операции против палестинских группировок.
Фото: commons.wikimedia.org/DedaSasha (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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