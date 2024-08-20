Путин о Кадырове: "Если бы у меня было больше таких солдат, я был бы очень рад"

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность главе ЧР Рамзану Кадырову, заявив, что мечтал бы, что таких солдат было больше. Эти слова он произнёс в Грозном, отвечая на вопросы СМИ во время визита в резиденцию Кадырова.
Путин отметил, что изменения в Грозном за последние годы трудно представить, если не знать, каким город был раньше. Он вспомнил, как вместе с первым президентом Чечни Ахмадом-Хаджи Кадыровым обсуждал, восстанавливать ли Грозный, либо строить новую столицу.
"Это он решил восстановить Грозный", — подчеркнул Путин, добавив, что Рамзан Кадыров успешно воплощает идеи отца в жизнь.
На вопрос журналиста о доверии к "пехотинцам Путина", таким как Кадыров, президент ответил: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один многого стоит".
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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