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Путин заявил, что был бы рад большему количеству таких пехотинцев как глава ЧР Кадыров
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Путин о Кадырове: "Если бы у меня было больше таких солдат, я был бы очень рад"

Путин заявил, что был бы рад большему количеству таких пехотинцев как глава ЧР Кадыров

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность главе ЧР Рамзану Кадырову, заявив, что мечтал бы, что таких солдат было больше. Эти слова он произнёс в Грозном, отвечая на вопросы СМИ во время визита в резиденцию Кадырова.

Путин отметил, что изменения в Грозном за последние годы трудно представить, если не знать, каким город был раньше. Он вспомнил, как вместе с первым президентом Чечни Ахмадом-Хаджи Кадыровым обсуждал, восстанавливать ли Грозный, либо строить новую столицу.

"Это он решил восстановить Грозный", — подчеркнул Путин, добавив, что Рамзан Кадыров успешно воплощает идеи отца в жизнь.

На вопрос журналиста о доверии к "пехотинцам Путина", таким как Кадыров, президент ответил: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один многого стоит".

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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