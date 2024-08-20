Советник Дональда Трампа Брайан Хьюз сообщил, что политик может обсудить с Москвой контроль над вооружениями, если он победит. Условиями контактов также станут усиление позиций Америки и создание новой противоракетной обороны.

"Когда позиции США усилятся, можно проводить оценки вооружений. Но нельзя начинать обсуждение сегодня, когда Америка в слабой позиции. Первое, что должно произойти в геополитике: признание американской мощи. Этого не будет при Байдене и Харрис", — сказал советник Трампа.

Конгрессвумен Америки от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что конфликт на Украине мог завершиться несколько месяцев назад, если бы не действия Киева и политиков в Вашингтоне.

В соцсети X она написала: "Это закончилось бы несколько месяцев назад. Но Зеленский и почти каждый политик Вашингтона продолжают призывать к новым смертям на Украине. Безумие".

Тейлор Грин подчеркнула, что одержимость Штатов финансированием Киева может привести к уничтожению целого поколения украинцев. Вместо того чтобы стремиться к мирному соглашению, Зеленский занимается мобилизацией "всех поколений" для участия в конфликте, который она считает заведомо проигрышным. Политик призвала к мирным переговорам между РФ и Украиной, утверждая, что это единственный способ прекратить кровопролитие.

Между тем, после событий в Курской области Владимир Путин заявил, что переговоры с теми, кто "без разбору бьёт по мирным людям", невозможны.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)