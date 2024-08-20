"Польша унижает Германию": эксперт Юшков о ситуации вокруг "Северных потоков"

Варшава ведёт себя уничижительно по отношению к руководству ФРГ на фоне подрыва "Северных потоков". Такое мнение высказал RT эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Все смеются над немецким руководством, пинают их все, кому не лень. Польша — одна из первых, кто откровенно унижает руководство Германии. Варшава открыто говорила о том, что выступает против "Северных потоков", — отметил Юшков.

Эксперт привёл пример ситуации с акционерами Nord Stream 2 AG, которая строила "Северный поток — 2". Пять компаний Европы должны были стать акционерами, но после разрешения от антимонопольных органов всех стран, где у них есть бизнес.

"Вся Европа разрешила, кроме Польши", — добавил Юшков.

Также Юшков напомнил о случае, когда министр Радослав Сикорский опубликовал пост, поблагодарив Америку за повреждение газопровода.

"Они буквально согласны с этими взрывами, при том что в "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" были деньги компаний ФРГ, миллиарды долларов", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Германия сильно пострадала от взрывов, и вся экономика Европы, особенно немецкая, ощутила серьёзные последствия, поскольку "цены были запредельными в 2022 году". Внутри Германии нарастает запрос на расследование инцидента.

"Люди хотят знать, кто уничтожил немецкую инфраструктуру. А поляки говорят им замолчать и поблагодарить за подрывы их инвестиций", — заключил Юшков.

Ранее The Wall Street Journalписал, что Дональд Туск удивил чиновников ФРГ требованием к Берлину "извиниться и замолчать" после того, как немецкие следователи заявили, что подозреваемый в подрыве "СП" скрылся через территорию Польши.

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