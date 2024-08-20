Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима против Ливии, утверждает первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, сотрудничество между Москвой и Ливией полностью соответствует международным обязательствам.

"Хотел бы ответить тем, кто пытался спекулировать на тему нарушения санкционного режима в отношении Ливии. Традиционно дружественное сотрудничество РФ и Ливии осуществляется с учётом международных обязательств и не противоречит положению резолюций Совбеза. Сыграть на противоречиях внутри страны и рассорить Россию с партнёрами не удастся", — заявил Полянский на заседании Совбеза ООН.

Российский дипломат добавил, что вместо обсуждения обвинений в адрес РФ было бы более целесообразно рассмотреть деятельность ЧВК "Amentum" на территории Ливии. Полянский отметил, что эта частная компания активизировала свою деятельность в Триполи, что представляет интерес для санкционного комитета.

"Но наши коллеги из США, считающие себя властелинами мира, вряд ли позволят расследовать этот сюжет", — подытожил Полянский.

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