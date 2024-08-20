Лебедев обвинилт Дудя* в попытке подставить его в интервью

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что иноагент Юрий Дудь* пытался подставить его в интервью. Такое мнение Лебедев выразил на YouTube. По словам Лебедева, у зрителей интервью сложилось впечатление, что Дудь* задавал провокационные вопросы с целью подвести его под статью.

"Так и было. А удалось ли, узнаем потом", — отметил блогер.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Лебедева. Депутат отметила, что блогер часто употреблял нецензурные выражения и оскорблял организации и людей. Кроме того, общественное движение "Высший совет осетин" призвало Генпрокуратуру и СК привлечь Лебедева к ответственности за его слова о теракте в Беслане. Разговор Дудя* с Лебедевым был опубликован на YouTube 1 августа и набрал уже 19,5 миллиона просмотров.

Юрий Дудь* признан иноагентом в РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Kalan (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)