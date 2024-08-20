Армения опровергла критику Лаврова по поводу разблокировки коммуникаций

Армения выразила сожаление по поводу критики Сергея Лаврова касательно транспортных коммуникаций. Пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян заявила, что у Еревана нет иных договорённостей кроме тех, что опубликованы, и страна не может их саботировать.
"Мы считаем, что МИД России прекрасно осведомлён, что, помимо публичных документов, Армения не является участником иных договорённостей и не может их саботировать", — указано в сообщении МИД Армении.
По словам Бадалян, Ереван готов к открытию региональных коммуникаций в рамках "Перекрёстка мира" в любое время. МИД Армении призвал Москву "не саботировать его реализацию и не подрывать достижение мира на Южном Кавказе предвзятостью".
Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ заинтересована в скорейшем заключении мирного договора между Баку и Ереваном. Он отметил, что руководство Армении саботирует договорённости по разблокировке коммуникаций через Сюникский район, а "смысл такой позиции" трудно понять.
Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Авиакомпания Qatar Airways приобретает 25% акций Airlink
Qatar Airways приобретает 25% акций южноафриканской авиакомпании Airlink, что усилит ее позиции в Африке. Эта сделка направлена на раскрытие экономического и делового потенциала континента, расширяя число рейсов и направлений, обслуживаемых Airlink.
Зампостпред Полянский: РФ отвергла обвинения в нарушении санкций ООН против Ливии
Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима против Ливии, утверждает первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, сотрудничество между Москвой и Ливией полностью соответствует международным обязательствам.
Алёна Апина вспомнила своё неблагополучное детство в однокомнатной квартире с отчимом
Певица Алёна Апина поведала, какое непростое детство у неё было. Её воспитывала мать и отчим с тюремным сроком за плечами.
Юрист Кваша: сильный дождь в Москве не станет оправданием для опоздания сотрудника на работу
В России рассматривается законопроект, направленный на запрет наказания работников за опоздания из-за неблагоприятных погодных условий. Эксперт, юрист Дмитрий Кваша, пояснил, что ключевым вопросом будет определение критериев "плохой погоды", ведь погодные условия могут сильно различаться по регионам.