Армения опровергла критику Лаврова по поводу разблокировки коммуникаций

Армения выразила сожаление по поводу критики Сергея Лаврова касательно транспортных коммуникаций. Пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян заявила, что у Еревана нет иных договорённостей кроме тех, что опубликованы, и страна не может их саботировать.

"Мы считаем, что МИД России прекрасно осведомлён, что, помимо публичных документов, Армения не является участником иных договорённостей и не может их саботировать", — указано в сообщении МИД Армении.

По словам Бадалян, Ереван готов к открытию региональных коммуникаций в рамках "Перекрёстка мира" в любое время. МИД Армении призвал Москву "не саботировать его реализацию и не подрывать достижение мира на Южном Кавказе предвзятостью".

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ заинтересована в скорейшем заключении мирного договора между Баку и Ереваном. Он отметил, что руководство Армении саботирует договорённости по разблокировке коммуникаций через Сюникский район, а "смысл такой позиции" трудно понять.

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