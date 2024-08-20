Россия отказалась от визита в Женеву по случаю 75-летия Женевских конвенций

Российская дипмиссия при Совбезе ООН отклонила приглашение МИД Швейцарии посетить Женеву с визитом 25-26 августа, приуроченным к 75-летию Женевской конвенции. Об этом РИА Новости рассказал руководитель отдела коммуникаций Николя Бидо.
"Это неофициальная поездка, мы пригласили всех членов Совета Безопасности, включая РФ. Приглашение направлено представительствам при Совбезе ООН в Нью-Йорке. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву, ожидаются остальные 14", — уточнил Бидо.
В заявлении Федерального совета Швейцарии подчёркивается, что главной целью визита является обсуждение укрепления международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия Женевских конвенций.
"Цель также в том, чтобы продемонстрировать опыт международной Женевы в области предотвращения угроз миру и безопасности", — отмечается в документе.
Фото: flickr.com/Kevin Quinn, Ohio, US (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Шольц отверг обвинения в намерении Германии сократить помощь Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что Берлин собирается сократить военную помощь Украины. Соответствующую информацию он прокомментировал во время интервью телеканалу Sat.1, выдержки из которой публикует издание DPA.
Axios: Нетаньяху ограничил переговорщиков в сделке по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не предоставил переговорщикам вдоволь свободы действий в ходе переговоров по Газе, на прошлой неделе в Дохе, спишет Axios со ссылкой на источники. Переговоры велись при участии Египта, Катара, Штатов и Израиля, однако ХАМАС отказался из-за отсутствия конкретики.
Юристы советуют обращаться в полицию при курении соседей на балконе
Юристы рекомендуют россиянам обращаться в полицию, если соседи курят на своём балконе. Адвокат Александр Карабанов в разговоре с Общественной Службой Новостей указал, что курение на балконах запрещено действующим законодательством.
Госдума дорабатывает законопроект о финансовой поддержке крепких семей
В Государственной думе дорабатывают законопроект, который касается финансовой поддержки крепких семей. Как отметил председатель Комитета Госдумы по трудовой, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, планируется введение выплат для граждан за регистрацию брака или за его длительность.