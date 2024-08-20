Россия отказалась от визита в Женеву по случаю 75-летия Женевских конвенций

Российская дипмиссия при Совбезе ООН отклонила приглашение МИД Швейцарии посетить Женеву с визитом 25-26 августа, приуроченным к 75-летию Женевской конвенции. Об этом РИА Новости рассказал руководитель отдела коммуникаций Николя Бидо.

"Это неофициальная поездка, мы пригласили всех членов Совета Безопасности, включая РФ. Приглашение направлено представительствам при Совбезе ООН в Нью-Йорке. Российская миссия сообщила, что не поедет в Женеву, ожидаются остальные 14", — уточнил Бидо.

В заявлении Федерального совета Швейцарии подчёркивается, что главной целью визита является обсуждение укрепления международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия Женевских конвенций.

"Цель также в том, чтобы продемонстрировать опыт международной Женевы в области предотвращения угроз миру и безопасности", — отмечается в документе.

Фото: flickr.com/Kevin Quinn, Ohio, US (Commons Attribution 2.0 Generic license)