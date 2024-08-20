Жёсткая позиция Нетаньяху осложнила переговоры по прекращению огня в Газе: детали от Axios

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не предоставил переговорщикам вдоволь свободы действий в ходе переговоров по Газе, на прошлой неделе в Дохе, спишет Axios со ссылкой на источники. Переговоры велись при участии Египта, Катара, Штатов и Израиля, однако ХАМАС отказался из-за отсутствия конкретики.
Нетаньяху заявил госсекретарю Америки Энтони Блинкену о намерении добиться соглашения по освобождению заложников и прекращению огня, однако ограничил переговорщиков, не дав им пространства для манёвра. Несмотря на рекомендации переговорной группы по расширению возможностей для соглашения, премьер отказался пойти на уступки, что, по мнению чиновников, сильно осложнило процесс.
Сообщается, что разногласия, сглаженные в ходе переговоров, касались позиций Вашингтона и Тель-Авива, а не отношений Израиля с ХАМАС. Израильские чиновники также отметили, что египетские и катарские посредники не верили в прогресс, несмотря на оптимизм США.
Фото: сommons.wikimedia.org/Office of Speaker Mike Johnson (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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