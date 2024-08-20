Путин: террористам в Беслане оказывали помощь и поддержку из-за границы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ассоциацией жертв терактов "Матери Беслана" заявил, что террористам в тот трагический день оказывалась поддержка из-за рубежа. По его словам, попытки оправдать это преступление исходили из-за границы, где террористам оказывали всестороннюю помощь.
"Мы хорошо знаем, что там пытались не только оправдать это преступление, но и оказывали террористам помощь — морально-нравственную, информационную, политическую, финансовую и военную", — отметил президент в ходе встречи.
Эта трагедия останется незаживающей раной в памяти России, признал Путин. По словам президента, из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали помощь преступникам. По итогам встречи Путин поручил передать беспокойства матерей Беслана прокуратуре и следствию по теракту.
Фото: commons.wikimedia.org/Lumos2527 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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