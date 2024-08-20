Иран готовит ответ Израилю: почему ответный удар за убийство Хании может затянуться?

Иран не скоро ответит на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил генерал КСИР Али Мохаммад Наэини. Его слова цитирует Reuters.
"Время нам на руку, и ожидание ответа Израилю может быть долгим", — отметил Наэини, добавив, что Тегеран тщательно взвешивает обстоятельства, чтобы не повторять предыдущие операции.
Ранее, 17 августа, в The New York Times сообщили, что Иран решил отложить удар по Израилю в связи с переговорами с ХАМАС о прекращении огня. Но не отказывается от намерения ответить на убийство Хании. Тегеран напомнил о неминуемой "ответке" Тель-Авиву, когда в роли спикера выступил контр-адмирал ВМС Али Фадави.
Он обещает, что месть состоится нужное время и в нужном месте, а сам ответ будет сильнее апрельского. На фоне этого западные ресурсы продолжают "прогрев" атомной темы Ирана. Как полагает глава комитета по разведке США Майк Тернер, Тегеран может объявить об обладании ядерным оружием до конца 2024 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Ayoub Ghaderi (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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