Лукашенко: Армения не нужна Западу, а про Макрона скоро забудут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире "России-1" заявил, что Запад забудет Ереван, поскольку он никому не нужен. Интервью показали на телеканале "Беларусь 1".
"Да кому нужны армяне, кроме нас? Никому. Какая Франция, какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все про Армению забудут", — сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что Еревану следует сосредоточиться на развитии собственных ресурсов и экономики, исходя из имеющихся возможностей. Руководитель армянской фракции "Честь имею" отреагировал на интервью Лукашенко, подчеркнув, что с Арменией не стоит говорить в таком тоне.
Ранее Лукашенко также высказывал мнение, что со временем украинцы поймут: они не нужны Западу, и пожелают восстановить отношения с Россией и Белоруссией.
Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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