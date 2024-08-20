Израиль на пути к свержению ХАМАС: как продвигается операция в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль пошагово приближается к ликвидации ХАМАС в секторе Газа. На встрече с объединениями израильтян, чьи близкие погибли в ходе боёв или были похищены палестинскими радикалами, Нетаньяху перечислил успехи ВС Израиля.

"Мы стремимся свергнуть ХАМАС и ликвидировать военный потенциал движения, и мы прогрессируем. Приближаемся шаг за шагом", — заявил премьер-министр.

В качестве подтверждения он упомянул ликвидацию главы боевого крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, захват Филадельфийского коридора и установление контроля над КПП "Рафах".

Говоря об усилиях по освобождению заложников, которые уже более 300 дней удерживаются в палестинском анклаве, Нетаньяху подчеркнул важность обеспечения безопасности Израиля. Освобождение максимального числа заложников будет приоритетом на первом этапе сделки с ХАМАС, но с сохранением стратегических интересов страны, включая контроль над Филадельфийским коридором.

На прошлой неделе в Дохе состоялись переговоры по прекращению огня в Газе с участием Катара, Египта, Вашингтона и Израиля. Однако руководство ХАМАС отказалось от участия из-за отсутствия конкретики.

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