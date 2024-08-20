Социальная халява для мигрантов: как новые ограничения могут изменить ситуацию в России

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов высказал мнение, что идея запрета на переезд семей мигрантов в Россию верна, однако требует серьёзной доработки. В "Ленте.ру" он подчеркнул, что ограничения на социальные льготы для мигрантов позволят сократить число приезжих.

Недавно группа депутатов от ЛДПР разработала проект, запрещающий иностранцам въезд в страну на основании того, что они являются родственниками работающего человека. В проекте уточняется, что данная мера касается низкоквалифицированных специалистов, работающих на основании трудового договора или патента.

"В этом есть логика. На разных уровнях давно заявлялось, что переезд семей трудовых мигрантов является проблемой, и допускать этого нельзя. Мы обсуждаем это в СПЧ уже более трёх лет. В последний год такие обсуждения стали ещё более частыми", — отметил Кирилл Кабанов.

Однако, по мнению Кабанова, предложенный закон нуждается в детальной проработке.

"У нас уже есть определённые механизмы, не требующие отдельного законодательства. Эти механизмы надо запустить — речь идёт о визах, ограничениях на въезд и прочих мерах. Некоторые нормы уже есть в пакете, подготовленном Совбезом", — подчеркнул он.

Он добавил, что семьи мигрантов проживают в России благодаря детским выплатам.

"Когда мы закроем все социальные льготы, они перестанут приезжать. Едут именно за этим. С получением вида на жительство они получают многое их того, что у себя на родине получить не могут, живут за счёт детских выплат. Здесь разводятся, приносят справку, а дальше мы видим, что 70% мигрантов не платят налоги. Медицина, соцподдержка — их семьи живут за наш счёт. У нас уникальная ситуация, в мире такой практики нет. Поэтому они едут сюда", — добавил член СПЧ.

Ранее эту инициативу поддержала Марина Ахмедова, член СПЧ и главред "Регнума". Положительно высказалась о законопроекте и Нина Останина, глава комитета ГД по защите семьи.

"Аплодирую депутатам, которые внесли этот законопроект", — заявила она.

Фото: commons.wikimedia.org/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)