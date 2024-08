Великий Туран Эрдогана – угроза для России и Казахстана? Мнение демографа о судьбе проекта

На фоне украинского кризиса националистические настроения усиливаются и в Казахстане: в обществе республики и за её пределами раскручивается идея единого Турана. В России есть регионы, где эксперименты с интеграцией мигрантов особенно болезненны. В Крыму, например, обеспокоены тем, что опасное количество радикально настроенных чужеземцев может привести к заявлениям: "Крым — часть Великого Турана".

Как с этим быть России, какие шаги предпринять? Интересна и судьба Казахстана, состоится ли он в проекте Туран, либо это будет некая интеграция с РФ?

В республике есть тюркская академия, где уже разрабатывается общий тюркский язык. Не исключено, что вскоре в тюркских странах возникнет общая историческая концепция, и она будет преподаваться детям. Чтобы оторваться от постсоветских смыслов, придётся создать свои, а они крутятся вокруг языка и общей истории. И в академическом вопросе Казахстан выглядит как локомотив и важный центр формирования тюркской идентичности.

Чем же опасен для России и Казахстана Великий Туран Реджепа Эрдогана с учётом экономического положения Турции, уровня инфляции и зависимости от импорта? Насколько он реализуем и во что может вылиться?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Юрием Крупновым, председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.

Как быть России в данном случае?

"Мы понимаем и часто с болью следим за различными попытками самоутверждения в Казахстане за счёт и СССР, и России. Эта тенденция, к сожалению, свойственна не только элитам Казахстана, но и элитам других государств — бывших республик СССР. Что здесь хочется сказать? Отдельный вопрос — как на это реагировать. Основная проблема в том, что у Москвы отсутствует стратегический проект развития постсоветского пространства с предложением оригинального подхода, который был бы и полностью противоположен США, и давал бы действительно новые возможности бывшим советским республикам. В этом плане ни идеологический формат нынешней Москвы, ни отношение к постсоветскому пространству, кроме общих слов, не ясны. Получается, что дальше каждая республика выживает как бы в одиночку. С моей точки зрения, Москва должна максимально чётко отнестись к так называемым Беловежским соглашениям, к их статусу, к тому, насколько мы должны их придерживаться. Это один момент. Если утрировать, мы признаём, что три человека развалили СССР. Признаём как факт или как? Это ключевой вопрос. На мой взгляд, эту тему нужно обсуждать. Стоит провести ревизию Беловежских соглашений и всего правового комплекса вокруг них", — считает демограф.

Второй момент — Россия должна предложить строительство новой большой страны на постсоветском пространстве, поскольку в перспективе никому хорошо в одиночку не будет, уверен эксперт. И все иллюзии о том, что можно будет к кому-то прильнуть, исчезают уже сегодня.

"Мы видим очень сильные антирумынские настроения в Молдавии. Видим, что Таджикистан не горит желанием объединяться с Афганистаном. Постсоветское пространство — естественное пространство для большого цивилизационного действия. Но надо предлагать конкретный проект. В частности, например, "цивилизационный социализм" со стороны России, продвигать новую идеологию. Потому что идеология эгоистичности и прибыли как конечной цели существования и людей, и государств, как мы видим по мировой финансовой системе и конфликтам, гибельна для всех. Да, должен быть другой социализм на совершенно других основаниях. Его можно назвать "цивилизационным социализмом". Но должен быть такой концепт. О том, что Москва хочет создавать вместе с республиками новую большую страну, которой не было. Вот ключевая базовая мысль. Но от Москвы этого не слышно. Москва рассказывает, что кругом везде суверенное государство, что у нас есть все виды дипломатических отношений и прочее. И получается, что позиция Москвы совершенно не ясна никому", — заключил Юрий Крупнов.

Казахстан состоится в проекте Великий Туран?

"Конечно, не состоится, не будет этого проекта. Другое дело, что дров может быть наломано огромное количество, потому что это виртуально-абстрактный проект, который добром не закончится ни для кого. Но мы должны понимать ситуацию. Ведь Казахстан и, в частности, Назарбаев в 1991 году, когда, заключались Беловежские соглашения, не знал, его не пригласили. Как и большинство других республик СССР, Казахстан оказался в ситуации, когда не он вышел из Советского Союза, а Москва вышла и отпустила республику в свободное плавание. Дальше за 30 лет кто что мог, такую идеологию и создал. Что можно было создать на бегу в тяжелейших условиях распада великой советской цивилизации? Национализм. Это самое понятное всем: там живут чужие, куда ни посмотришь — виновата Москва: не так всё делала при тоже понятном и часто встречающемся обнулении цивилизационного рывка республик и СССР. В этом смысле тот же Казахстан в 1991 году оттолкнули от себя в свободное плавание. Надо это всё отрефлексировать и честно фиксировать. Прошло время, нужно сформулировать новую идеологию, и тогда будет что-то другое", — уверен эксперт.

В академическом вопросе Казахстан — локомотив и центр формирования тюркской идентичности?

"Конечно, один из центров. Тут не надо преувеличивать значение. Почему нет, мы ни в коем случае уникальное своеобразие и казахского народа, и Казахстана, никуда не должны убирать. Это здорово, что есть такая академия. Но проблема в том, что это должно вписываться в совершенно другой цивилизационный формат, на порядок мощнее, чем этнический, этнонациональный и так далее. И все умные казахи, на мой взгляд, и руководство Казахстана это прекрасно понимают. Вопрос, что предлагает Москва", — отметил демограф.

Чем для России и Казахстана опасен Великий Туран Эрдогана?

"Тем опасен, что в этом Великом Туране, даже если он имеет какие-то реальные аспекты, Казахстан будет использоваться для преследования целей центра, откуда пульсирует эта идеология Великого Турана, а не в интересах самого Казахстана и его развития. Вот и всё. Поэтому либо Казахстан становится разменной монетой и инструментом для других, либо Казахстан свою суверенность не теряет и не приобретёт дополнительные измерения и возможности", — заключил Юрий Крупнов.

Фото: commons.wikimedia.org/Official website of the President of Azerbaijan (Creative Commons Attribution 4.0 International)