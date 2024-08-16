ХАМАС: США намеренно затягивают конфликт в Газе

ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.

Переговоры по прекращению огня, проходившие в катарской Дохе, собрали представителей Катара, Египта, Вашингтона и Тель-Авива. Однако руководство ХАМАС отказалось от участия, ссылаясь на отсутствие конкретики в условиях перемирия.

В совместном заявлении Штатов, Катара и Египта, опубликованном канцелярией президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили предложение, направленное на сокращение разногласий между Израилем и ХАМАС. Высокопоставленные представители Египта, Белого дома и Катара намерены встретиться в Каире до конца следующей недели, чтобы достичь соглашения на основе данных условий.

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