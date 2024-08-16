Депутат Ростовской области нарушил ПДД: "На СВО буду завтра"

Депутат Ростовской области нарушил ПДД и обещал быть в зоне СВО

Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Курносов оказался в центре конфликта, вызванного опасной ездой. Telegram-канал Don Mash пишет, что парламентарий несколько раз нарушил ПДД, находясь в автомобиле Lexus.

Согласно данным канала, около полутора месяцев назад Курносов выразил желание отправиться в зону СВО. Однако сегодня его заметили в Ростове-на-Дону в салоне автомобиля. По словам очевидцев, машина не раз нарушала правила дорожного движения, что привлекло внимание Ирины Поляковой, помощницы депутата Григория Фоменко.

Автомобиль остановился возле ж/д переезда, где Полякова решила лично пообщаться с Курносовым. Однако беседа вылилась в конфликт. На вопрос, почему депутат не в зоне боевых действий, он ответил: "На СВО буду завтра".

Напомним, что ранее в похожей ситуации оказался другой чиновник. Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев принял решение уволить помощника Ингмара Левчика после общественного резонанса.

"По фактам в отношении помощника Левчика принято решение о расторжении трудовых отношений", — прокомментировал ситуацию Садаклиев.

Фото: flickr.com/Andrey Filippov (Commons Attribution 2.0 Generic license)