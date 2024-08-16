Связи с Китаем? Конгресс США начал расследование против кандидата в вице-президенты Тима Уолца

Комитет Палаты представителей Конгресса Америки начал расследование в отношении Тима Уолца, кандидата в вице-президенты от Демпартии. Как сообщает Fox News, расследование касается связей политика с Поднебесной.
В заявлении комитета указано, что председатель Джеймс Комер, представляющий республиканцев из Кентукки, инициировал расследование после поступления данных о долгосрочных связях Уолца с официальными лицами Пекина, связанными с Коммунистической партией (КПК).
Согласно документу, Уолц за последние годы посетил КНР 30 раз, являлся научным сотрудником в организациях, связанных с коммунистами, и выступал на мероприятиях с президентом организации, которую Госдеп США обвинил в попытках повлиять на местных американских лидеров.
Комитет также сообщил, что ФБР проинформировало их о деятельности КПК, аналогичной взаимодействию Уолца с Китаем. В связи с этим Комер направил запрос директору ФБР Кристоферу Рею, требуя предоставить документы, связанные с китайскими структурами и должностными лицами, с которыми Уолц поддерживал контакты. Палата представителей Конгресса сейчас находится под контролем республиканцев.
Фото: сommons.wikimedia.org/Office of Governor Walz & Lt. Governor Flanagan (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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