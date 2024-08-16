Фермеры Молдавии ставят ультиматум Майе Санду: недовольство аграриев достигло пика

Ассоциация фермеров Республики Молдова потребовала встречи с президентом Майей Санду в связи с нарастающим кризисом в аграрном хозяйстве. Об этом пишет Noi.md.

Фермеры поставили ультиматум, заявив, что готовы вести диалог только в присутствии главы государства на встрече. В своём обращении они выразили глубокое разочарование политикой в сельскохозяйственном секторе.

"Доверие фермеров к правительству минимально из-за его бездействия. Оно озабочено политикой и своим имиджем, а не экономикой", — говорится в коллективном письме Ассоциации фермеров.

Кроме того, фермеры требуют введения ЧП в сельском хозяйстве Молдавии, обращения за внешним финансированием и отмены принудительного взыскания долгов с аграриев. Пока Санду не прокомментировала предъявленные требования.

Ранее лидер оппозиции "Победа" Игорь Шор обвинил Санду в проведении репрессии.

"Санду, никто из твоих лицемерных хозяев не вспомнит твоё имя, когда за все свои преступления ты сгниёшь в тюрьме", — заявил политик.

Фото: commons.wikimedia.org/kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)