Диверсию на "Северных потоках" начинали расследовать Швеция и Дания, но позже прекратили из-за политического резонанса. Возможно, и Берлин был бы рад замести теракт "под ковёр", однако оппозиция учинила бы скандал. Какой тактики придерживается Германия в этом деле — ограничить круг подозреваемых, избежав обвинений на государственном уровне и не навредив отношениям с Киевом?

По опровергаемой специалистами версии западных СМИ подрыв — дело рук украинских дайверов, которым помогли бизнесмены. Также выясняется, что руководство операцией осуществлял экс-командир одной из частей ССО Украины Роман Червинский, а общее руководство — бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Ордер на арест выписан на имя скрывшегося на Украине Владимира Журавлёва.

При этом утечки данных в ФРГ и США синхронны, а версия The Wall Street Journal поднимает вопрос о причастности американских спецслужб. Газета поддержала версию о том, что план провернули высокопоставленные офицеры ВСУ и бизнесмены. А вот Зеленского частично оправдывают, мол, ЦРУ попросило его прекратить операцию, но Залужный не подчинился.

Что будет дальше, Киев продолжит топить Залужного как конкурента Зеленского и сдаст его немецким следователям, не выдав исполнителей и скрыв улики? И кто в итоге организовал подрыв — Виктория Нуланд, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, ЦРУ? Или это не так уж важно — важно, кого назначат виновным?

Об этом NewsInfo.Ru расспросил Александра Ионова, политолога, члена СПЧ при Президенте России.

"Я думаю, что взрыв и уничтожение "Северных потоков" — это согласованная операция западных разведок, США и Германии. Германия целенаправленно пошла на зависимость от СПГ со стороны Штатов. Мы все прекрасно помним: после того как США пообещали не бросать Европу и поставлять туда сжиженный газ в больших объёмах, Байден через некоторое время подписал законопроект, который запретил экспорт СПГ. И здесь у Европы начались очень большие проблемы, связанные с ростом котировок на газ. Это первое. Второе: безусловно, Шольц — лицо зависимое. Германия давно считается задним двором Соединённых Штатов. При нём даже Меркель себе не позволяла так активно взаимодействовать с Западом, как это делает Шольц. Соответственно, попытка кого-то обвинить, увести удар от себя — это попытка инсинуации. Всем давно понятно, что Европу без "Северного потока" оставили именно американские, немецкие и другие спецслужбы. Потому что проект обсуждался на высоком уровне. Так что здесь всем уже давно всё ясно и никто не ожидает каких-либо порывов в этом направлении", — объяснил политолог.

Германия хочет избежать скандала с оппозицией и отношения с Киевом не испортить?

"Германия сделала как Великобритания и другие страны Европы. Они сделали ставку не на поддержку собственного народа, который явно не только украинским кризисом озадачен, а ещё и живет, ведёт бизнес, учится и так далее. Вопрос очень простой, и его постоянно задаёт оппозиция: почему во внешней политике Германия постоянно действует не в интересах населения, а в интересах людей, влияющих на внутреннюю политику страны из-за океана? До этого было подписано Трансатлантическое партнёрство, которое ударило по экономике Германии со стороны США. Были достаточно серьёзные заявления в части милитаризации страны — то, чего Берлин никогда не делал. С одной стороны, Германия закрывает свои АЭС, боясь аварий и говоря о "зеленой" экономике, с другой стороны — размещает ТЯО из США, которое ничем не уступает по опасности атомной энергетике. То есть они делают абсолютные манипуляции, и эти манипуляции сказываются и на политической жизни страны. В Германии тоже не дураки живут, а в оппозиции уж тем более", — считает Александр Ионов.

Зеленский утопит Залужного как конкурента?

"Я думаю, Зеленский будет делать всё возможное, чтобы Залужный не встал. Но карта Залужного для ЦРУ и для американцев очень важна, потому что этой картой они угрожают Зеленскому. Я думаю, со временем такой же картой станет и Сырский, и другие высокопоставленные чиновники. Ещё они до сих пор пугают Зеленского блоком Порошенко, поскольку это самый богатый блок в Верховной Раде. И говорят о том, что они всегда могут и Порошенко вернуть. Как говорится, старого президента с новым лицом. Он очень активно ведёт свою кампанию в медиа, даже привёл себя в порядок именно для того, чтобы рассчитывать на высокие посты в будущем правительстве. Порошенко очень активно взаимодействует с западными разведками. Так что да, Зеленский находится в очень сложной ситуации. Он понимает, что его в любой момент могут разменять. И попытки свалить теракты на отдельных лиц — это стремление сохранить лицо, показать, что они самостоятельные. Но Украина несамостоятельная страна и принимает решения только по согласованию с разведками Запада", — заключил эксперт.

Кто же, по Вашему мнению, организовал подрыв? Зеленский, Нуланд, Дуда, ЦРУ? Или это уже не столь важно?

"Мы для себя сделали абсолютный вывод, что инициатором этого проекта были США, а чьими руками это делалось, нам не принципиально. То есть все разведданные, сама операция по подрыву трубопровода, всё это делалось и координировалось Штатами. А уже как они это выполняли — дайверы это были, кадровые военные, штабные, норвежцы, датчане, украинцы, — разницы нет. Эта операция, как и операция в Курске, была разработана США. Приведена в исполнение, как это сейчас принято называть, прокси-руками. Вот и всё", — подытожил Александр Ионов.

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