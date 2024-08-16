НАТО наращивает силы в Тихоокеанском регионе: реакция КНР и план действий ЕС

Европейские государства в блоке НАТО увеличивают военное присутствие в Тихом океане, стремясь противостоять Поднебесной. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно публикации, НАТО активно расширяет присутствие в западной части Тихого океана, направляя военные корабли в новые районы. Это может усилить напряжённость в отношениях с Пекином, который озабочен растущим влиянием Альянса в регионе.

По данным Bloomberg, развёртывание сил ЕС в Тихоокеанском регионе усложняет стратегические расчёты КНР, которая наращивает свою военную активность. Итальянский контр-адмирал Джанкарло Чаппина отметил, что усиление НАТО — это демонстрация способности блока проецировать силу в любой точке мира.

В статье также сообщается, что в Тихоокеанский регион недавно был отправлен единственный авианосец Италии Cavour. В 2025-ом к нему присоединится HMS Prince of Wales Британии, а Франция планирует направить Charles de Gaulle. ФРГ и Нидерланды также выразили намерение увеличить своё присутствие в регионе. Тем временем 9 августа ВС Тайваня зафиксировали 18 летательных аппаратов и девять кораблей Поднебесной у побережья острова.

Фото: сommons.wikimedia.org/Влада на Республика Северна Македонија (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)