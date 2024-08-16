Росфинмониторинг внёс адвокатов Навального* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил адвокатов Алексея Навального* — Ольгу Михайлову* и Александра Федулова*, которые покинули Ф, — в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на портале ведомства.
Попадание в данный реестр накладывает на адвокатов серьёзные ограничения: им запрещено сотрудничать со СМИ, публиковать материалы в Сети, участвовать в массовых мероприятиях, а также принимать участие в выборах в России.
Михайлову* и Федулову* обвиняют в совершении преступления по статье 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Следователи утверждают, что адвокаты, используя свой профессиональный статус, на регулярной основе посещали колонию, где содержался Навальный*, и передавали данные между участниками экстремистского сообщества, содействуя его руководству.
Ранее, 16 августа, в список террористов и экстремистов были также внесены Мария Певчих** и Кира Ярмыш**, обе признаны в РФ иностранными агентами.
* Включены в перечень террористов и экстремистов в РФ.
** Признаны иноагентами в РФ и включены в перечень террористов и экстремистов.
Фото: flickr.com/Mitya Aleshkovskiy (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане
Европейские государства в блоке НАТО увеличивают военное присутствие в Тихом океане, стремясь противостоять Поднебесной. Об этом пишет Bloomberg.
Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией
Гагаузия в случае попыток объединения Молдавии с Румынией может провести референдум и спросить о желании такого объединения у ее жителей, заявила РИА Новости глава региона Евгения Гуцул
41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения
Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи
Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.