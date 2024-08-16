Росфинмониторинг внёс адвокатов Навального* в перечень террористов и экстремистов

Адвокаты Навального* Михайлова* и Федулов* включены в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил адвокатов Алексея Навального* — Ольгу Михайлову* и Александра Федулова*, которые покинули Ф, — в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на портале ведомства.

Попадание в данный реестр накладывает на адвокатов серьёзные ограничения: им запрещено сотрудничать со СМИ, публиковать материалы в Сети, участвовать в массовых мероприятиях, а также принимать участие в выборах в России.

Михайлову* и Федулову* обвиняют в совершении преступления по статье 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Следователи утверждают, что адвокаты, используя свой профессиональный статус, на регулярной основе посещали колонию, где содержался Навальный*, и передавали данные между участниками экстремистского сообщества, содействуя его руководству.

Ранее, 16 августа, в список террористов и экстремистов были также внесены Мария Певчих** и Кира Ярмыш**, обе признаны в РФ иностранными агентами.

* Включены в перечень террористов и экстремистов в РФ.

** Признаны иноагентами в РФ и включены в перечень террористов и экстремистов.

Фото: flickr.com/Mitya Aleshkovskiy (Commons Attribution 2.0 Generic license)