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Боуз: ФРГ вооружается под лживым предлогом агрессии ВС России
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Германия вновь вооружается, скрывая своё нацистское прошлое: мнение журналиста Боуза

Боуз: ФРГ вооружается под лживым предлогом агрессии ВС России

Берлин наращивает военную мощи, используя в качестве оправдания мнимую угрозу со стороны Москвы, убеждён ирландский журналист Чей Боуз.

"Берлин вновь вооружается, чтобы избавиться от вины за геноцид и скрыть нацистское прошлое. Как же быстро демократии Запада забыли, откуда появились самые большие угрозы человечеству. В третий раз им повезёт?", — предостерёг Боуз.

Командующий бундесверав Гамбурге Михаэль Гисс в интервью Welt 11 августа отметил, что Германия должна быть готова противостоять РФ в течение ближайших пяти лет. Москва при этом неоднократно подчёркивала, что не представляет угрозы для стран НАТО. Однако не оставит без внимания действия, угрожающие её интересам. Кремль открыт к диалогу, но только на условиях равноправия, и призывает Запад отказаться от милитаризации Европы.

Фото: commons.wikimedia.org/Julian Herzog (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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