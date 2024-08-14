Белый дом осудил атаку на "Северный поток-2" и отреагировал на ордер Германии

Власти Америки выразили осуждение в связи с подрывом на газопроводе "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Вашингтон не был осведомлён о выдаче ФРГ ордера на арест подозреваемого в теракте гражданина Украины.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к подрывам "Северных потоков". Сообщается, что в диверсии также могут быть замешаны ещё двое инструкторов с Украины.

Напомним, что взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022-го. В феврале 2023-го журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой утверждал, что к диверсии могут быть причастны Штаты, а операцию проводили ВМС США с использованием подлодок. Польское издание Onet со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Анну Адамяк сообщает, что обвиняемый водолаз Владимир выехал из Польши на Украину в начале июля.

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