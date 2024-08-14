"Как Харрис сможет противостоять Путину?": критика от Джеймса Вэнса

Республиканец Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки, усомнился в способности Камалы Харрис вести диалог с Владимиром Путиным. В выступлении в Мичигане Вэнс отметил, что Харрис не способна отвечать даже на вопросы американских СМИ.
"Если вы не отвечаете на вопросы СМИ, сможете ли вы противостоять Путину или Си Цзиньпину? Если вы боитесь ответить даже народу Америки, как мы можем доверять вам нахождение в зале с мировыми лидерами и возможность представлять американский народ", — заявил Вэнс.
Ранее Дональд Трамп также подверг Харрис критике, назвав её "глупой" за отказ от общения с прессой.
"По сути, Харрис похожа на Байдена — она либеральный интернационалист, поддерживающий глобальные коалиции, НАТО и Европу. Учитывая все внимание к проблемам Байдена, он был увереннее Харрис в вопросе Украины. Она упустила возможности установить достойные отношения с Зеленским", — заявил бывший помощник Байдена.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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