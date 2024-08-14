США не планируют выводить войска из Ирака: заявление Госдепа

Вашингтон и Багдад не ведут переговоры о выводе ВС США из Ирака. Об этом заявил Ведант Пател, замруководителя пресс-службы Госдепа, на брифинге для журналистов.
"Мы не обсуждали вывод ВС США из Ирака. Однако продолжаем обсуждать переход к двустороннему партнёрству в сфере безопасности", — отметил представитель Госдепа.
По его словам, "обсуждения продолжаются", и основаны они на предыдущих стратегических дискуссиях. Пател подчеркнул, что данный процесс строится на взаимной приверженности сотрудничеству и общей заинтересованности в региональной стабильности.
Ранее в соцсети X бывшая руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, ссылаясь на свои источники, предположила, что администрация Джо Байдена может объявить о соглашении по выводу американских войск из Ирака. Однако заявление Пателя опровергает её предположения.
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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