Россия предупреждает: визит Бен-Гвира в "Аль-Аксу" подрывает мир в Иерусалиме

МИД РФ выразил глубокую обеспокоенность по поводу визита министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

"Подобные выходки носят регулярный характер. Властям Израиля следует принять эффективные меры для прекращения порочной практики, нарушающей статус-кво святынь, закреплённый в иордано-израильском договоре от 1994-го", — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что бездействие провоцирует рост радикальных настроений как в израильском обществе, так и среди палестинцев. Кроме того, оно подрывает международные усилия по деэскалации в регионе.

На фоне визита на Храмовую гору, Бен-Гвир, известный правыми взглядами, призвал отказаться от переговоров по Газе в Дохе и Каире и продолжить войну с ХАМАС до конца. Также он заявил, что Тель-Авив движется к разрешению еврейских молитв на Храмовой горе. Однако премьер Биньямин Нетаньяху отверг эти заявления, подчеркнув, что политика остаётся неизменной.

Статус-кво на Храмовой горе предполагает, что Тель-Авив отвечает за безопасность объекта, тогда как Исламский вакф управляет техобслуживанием. Хотя иудеи и христиане могут посещать это место.

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