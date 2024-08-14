Как премьеры Эстонии и Финляндии обсуждали "русскую угрозу" в сауне: политика, безопасность и помощь ВСУ

Премьер Эстонии Кристен Михал обсудил вопрос "российской угрозы" с премьером Финляндии Петтери Орпо при посещении бани, пишет ERR. В ходе конференции Михал и Орпо подвели итоги визита эстонского политика, отметив, что обсуждали перспективы военной поддержки ВСУ от обеих стран.
"По обычаю Эстонии и Хельсинки мы сходили в сауну. Мы говорили о политике, о безопасности, о ситуации на Украине и об угрозе со стороны РФ", — отметил финский премьер.
Помимо этого, стороны договорились осенью провести встречу представителей ОПК, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Ранее Орпо также высказался по поводу расследования о повреждении газопровода Balticconnector, подчеркнув, что дело остаётся незаконченным, несмотря на новые детали.
Фото: commons.wikimedia.org/Sillerkiil (Creative Commons Attribution 4.0 International)
МИД РФ: Москва обеспокоена визитом Бен-Гвира в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме
МИД РФ выразил глубокую обеспокоенность по поводу визита министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.
В Русе в Болгарии зафиксировали абсолютный температурный рекорд в 40 градусов
В Русе, городе на берегу Дуная, зафиксирована температура в 40 градусов в тени, сообщает "Дарик-радио". Это стало абсолютным температурным рекордом для города.
Дерматолог Байрамова: автозагар требует тщательного выбора
Дерматолог Сабина Байрамова рассказала о преимуществах и недостатках альтернативных методов загара. Она выделила несколько способов: автозагар, бронзатор, моментальный загар и солярий.
Врач Жемчугов: учителям и медработникам следует пройти вакцинацию от гриппа
Иммунолог Владислав Жемчугов поделился мнением о том, что некоторым профессионалам следует незамедлительно пройти вакцинацию от гриппа. Он отметил, что особенно это касается тех, кто по роду своей деятельности постоянно контактирует с большим количеством людей, включая учителей, медработников и работников торговли.