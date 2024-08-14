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ERR: Премьер Эстонии Михал обсудил угрозу РФ в сауне с коллегой из Финляндии Орпо
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Как премьеры Эстонии и Финляндии обсуждали "русскую угрозу" в сауне: политика, безопасность и помощь ВСУ

ERR: Премьер Эстонии Михал обсудил угрозу РФ в сауне с коллегой из Финляндии Орпо

Премьер Эстонии Кристен Михал обсудил вопрос "российской угрозы" с премьером Финляндии Петтери Орпо при посещении бани, пишет ERR. В ходе конференции Михал и Орпо подвели итоги визита эстонского политика, отметив, что обсуждали перспективы военной поддержки ВСУ от обеих стран.

"По обычаю Эстонии и Хельсинки мы сходили в сауну. Мы говорили о политике, о безопасности, о ситуации на Украине и об угрозе со стороны РФ", — отметил финский премьер.

Помимо этого, стороны договорились осенью провести встречу представителей ОПК, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Ранее Орпо также высказался по поводу расследования о повреждении газопровода Balticconnector, подчеркнув, что дело остаётся незаконченным, несмотря на новые детали.

Фото: commons.wikimedia.org/Sillerkiil (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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