ARD: подозреваемые в подрыве "Северных потоков" – Евгений и Светлана У.

СМИ ФРГ и телеканал ARD назвали имена двух сообщников инструктора по дайвингу с Украины Владимира Ж., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". По данным издания, ему помогали супруги Евгений и Светлана У., которые являются экспертами по дайвингу. Их компания предлагает зарубежные туры, а в соцсетях они выражают поддержку ВСУ. На запрос медиа Светлана ответила, что не знакома с Владимиром и не обладает информацией о подрыве газопроводов.

Кроме того, одно из местных изданий опубликовало фото инструктора по дайвингу из профиля в соцсетях Владимира Журавлёва из Киева. Телеканал ARD сообщил, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест Владимира, он проживает в Польше. Сообщается, что он якобы управлял Citroen, когда 8 сентября 2022-го группа ДРГ перемещалась по острову Рюген для совершения теракта на "Северных потоках". Эту информацию якобы подтвердили очевидцы. Позднее выяснилось, что подозреваемый покинул страну после запроса Германии на его выдачу.

Немецкие СМИ сообщали, что планирование подрыва "Северного потока" началось в 2014-м и осуществлялось украинской группой до воссоединения Крыма с РФ. Источник утверждал, что появились доказательства, подтверждающие причастность парусника "Андромеда" и его экипажа к диверсии. По данным Süddeutsche Zeitung, яхту "Андромеда" арендовала компания Feeria Lwowa из Варшавы, зарегистрированная на двух украинцев.

Фото: commons.wikimedia.org/Bair175 (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)