Олимпиада, Люцифер и иллюминаты: скрытые символы и шокирующие отсылки церемоний ОИ-2024

Олимпийские игры начались с глумления над христианством и Тайной Вечерей, а завершились библейским сюжетом о падении Люцифера с небес. Организаторы объясняют финал отсылкой к золотой пластинке "Вояджера", отправленной иным цивилизациям в 1977 году на корпусе космических аппаратов. Либеральные СМИ иронизируют над узревшими схождение Сатаны.

По стилистике открытие Олимпиады напоминало званый вечер в замке Ротшильдов, режиссёр Стенли Кубрик апеллировал к нему в картине об оккультизме "С широко закрытыми глазами". На закрытии появился сыгравший главного героя Том Круз. Ровно за два года до начала ОИ-2024 в Париже организаторы представили официальный лозунг: "Широко открытые Игры". Оксюморон "с широко закрытыми глазами" означает удивление тем, на что смотреть невозможно, и лучше не смотреть на то, что видишь… Словом, максимум политики, конспирологии и ЛГБТ*-пропаганды.

Зачем организаторы зашили столько отсылок к ритуалам иллюминатов и Армагеддону? Решили поднять цитируемость и сыграть на угрозе Третьей мировой войны? Или просто демонстрируют вседозволенность, поправ все возможные устои — от гендерных до религиозных? Когда-то после зажжения олимпийского огня на церемонии выпускали птиц мира — белых голубей. Спорт окончательно стал инструментом войны?

На эти вопросы NewsInfo.Ru попросил ответить Семёна Бойкова, политического обозревателя, историка и журналиста.

"Есть две версии. Первая — умеренная. На Западе любят привлекать внимание, сделать из всего шоу посредством попытки переосмысления библейских сюжетов, придания им некой условной актуальности в разрезе современной повестки на Западе. ЛГБТ*, толерантность и так далее. То есть просто пиар повестки. Наверное, я на этом остановлюсь. Вторая версия несколько странная. Пытаются переформатировать сознание или мышление людей посредством перформанса. Возможно, так", — рассуждает эксперт.

Или это демонстрация вседозволенности, культивируемой в странах Запада?

"В некотором смысле. Конечно, в нашем разрезе можно сказать, что это некая попытка демонстрации вседозволенности", — согласился Семён Бойков.

Отсылки к ритуалам иллюминатов и Армагеддону — способ рассказать, что будет дальше?

"Возможно. Все может быть. С политологической точки зрения это трудно оценить. Некий артхаус, конечно, есть. Это моя вторая версия в том смысле, что есть же постмодерн. В рамках постмодерна можно придумать что угодно. И оно действительно очень часто непонятно массовому зрителю. Возможно, какой-то части французского и западного общества это понравилось. Может быть, в этом есть действительно какой-то глубокий смысл. Но да, со стороны это выглядит как некое глумление над святыми вещами для христиан. Конечно же, современное искусство несколько глумится над этим", — считает историк.

Можно ли говорить, что спорт окончательно стал инструментом войны?

"Безусловно, спорт стал если не инструментом войны, то очень политизирован. Через спорт пытаются донести некую политическую позицию. И тут невозможно не вспомнить препятствия для российских спортсменов, чтобы они не могли участвовать в Олимпиаде. Здесь спорт — это инструмент усиления давления на некие неугодные правительства и страны, которые проводят более независимый курс", — заключил политический обозреватель.

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