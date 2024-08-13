Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине. Однако Дональд Трамп придерживается иной позиции, что стало очевидно из беседы с Илоном Маском.

Несмотря на технические проблемы, интервью заинтересовало огромное количество зрителей, но многие разочарованы. Трамп не предложил ничего нового, сосредоточив внимание на проблемах Штатов, таких как экономика и миграция. Эти темы больше всего волнуют американских избирателей, и именно на этом он строит свою кампанию.

Эксперты отмечают, что Трампу не удалось переломить ход предвыборной гонки в свою пользу, пишет "Взгляд". Камала Харрис обгоняет его в социологических опросах, что частично связано с тем, что Трамп не удивляет. В интервью с Маском он показался усталым и неспособным предложить новые решения, что лишь усилило позиции "ястребов" в партии, стремящихся к агрессивной внешней политике.

Тем не менее, для Трампа это интервью было важным, оно привлекло внимание и дало поддержку со стороны Маска. Последний, несмотря на разногласия с либералами, согласился сыграть по правилам Трампа и не акцентировал внимание на внешней политике, сосредоточившись на вопросах избирателей.

Фото: сommons.wikimedia.org/Шейла Крейгхед (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)