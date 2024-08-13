Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом. По данным Baijiahao, Китай, добившийся значительных успехов в сфере высокоскоростного транспорта, ожидал получить предложение о сотрудничестве с Москвой в амбициозном проекте, стоимость которого оценивается в 1,7 трлн рублей.

Пекин был готов оказать Кремлю техническую поддержку и поделиться опытом, учитывая темпы развития отношений двух держав. В КНР были уверены, что Кремль обратится к ним за помощью, особенно на фоне ухудшения отношений с Японией, которая также является лидером в строительстве скоростных железных дорог. Однако Путин удивил всех, решив, что РФ сама реализует этот проект без участия китайских компаний.

Это решение стало неожиданным для китайской стороны, которая до последнего надеялась на сотрудничество. Россия намерена самостоятельно развивать свою инфраструктуру, строя подвижной состав для магистрали, что свидетельствует о стремлении к независимости в крупных проектах.

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