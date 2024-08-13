Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом. По данным Baijiahao, Китай, добившийся значительных успехов в сфере высокоскоростного транспорта, ожидал получить предложение о сотрудничестве с Москвой в амбициозном проекте, стоимость которого оценивается в 1,7 трлн рублей.
Пекин был готов оказать Кремлю техническую поддержку и поделиться опытом, учитывая темпы развития отношений двух держав. В КНР были уверены, что Кремль обратится к ним за помощью, особенно на фоне ухудшения отношений с Японией, которая также является лидером в строительстве скоростных железных дорог. Однако Путин удивил всех, решив, что РФ сама реализует этот проект без участия китайских компаний.
Это решение стало неожиданным для китайской стороны, которая до последнего надеялась на сотрудничество. Россия намерена самостоятельно развивать свою инфраструктуру, строя подвижной состав для магистрали, что свидетельствует о стремлении к независимости в крупных проектах.
Фото: commons.wikimedia.org/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
"Взгляд": Из-за слабости Трампа "ястребы" Вашингтона захлопали крыльями
Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине.
Армия Израиля ЦАХАЛ зафиксировала запуск 15 снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля ЦАХАЛ зафиксировала запуск 15 боеприпасов по северным районам страны из Ливана. Израильские военные заявили, что обстрел направлен на приграничную Малькию, где ранее ревела воздушная тревога. Снаряды упали в незаселённой местности, не причинив урона.
Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября
Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"
Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.