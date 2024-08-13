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Армия Израиля ЦАХАЛ зафиксировала запуск 15 снарядов из Ливана
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Новая волна обстрелов: Израиль фиксирует запуск снарядов из Ливана

Армия Израиля ЦАХАЛ зафиксировала запуск 15 снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ зафиксировала запуск 15 боеприпасов по северным районам страны из Ливана. Израильские военные заявили, что обстрел направлен на приграничную Малькию, где ранее ревела воздушная тревога. Снаряды упали в незаселённой местности, не причинив урона.

За день до атаки стало известно о выпуске по северу Израиля из Ливана более 30 ракет. В ответ армия ЦАХАЛ ударила по огневым позициям противника. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия приведена в "повышенный уровень готовности" в связи с возможной атакой Тегерана. Так, 11 августа в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что вновь нанесли удары по Ливану. В окрестностях Тейр-Харфы были обнаружены и уничтожены ракетные установки шиитов из "Хезболлы".

Фото: commons.wikimedia.org/IDF Chief of Staff Lt. Gen Benny Gantz (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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