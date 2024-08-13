Иран готовит ответ Израилю: угроза атаки может стать реальностью уже на этой неделе

Пентагон сообщил, что Тегеран может напасть на Израиль в ближайшие дни. Пресс-секретарь Патрик Райдер заявил, что вероятность атаки возросла в связи с ликвидацией председателя ХАМАС Исмаила Хании. Райдер не собирается спекулировать на тему сроков, но подчеркнул, что ситуация требует внимания.
"Мы готовы к любому развитию событий", — добавил он.
Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас сообщил, что Иран может принять решение в ближайшие часы, однако Палестина не стремится к войне. Иран обсуждает с Западом меры возмездия за ликвидацию главы политбюро. Глава МО Израиля Йоав Галант провёл совещание с командованием, чтобы обсудить план действий в случае атаки.
Стоит отметить, что Иран уже предпринимал шаги против Израиля. Вечером 13 апреля Тегеран запустил десятки дронов и ракет в сторону Тель-Авива. Атака длилась пять часов. Израильские военные заявили, что смогли сбить 99% выпущенных ракет и БПЛА. Хотя иранская сторона утверждала, что удалось поразить ряд военных объектов Израиля.
Фото: сommons.wikimedia.org/Office of the Secretary of Defense - Public Affair (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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