Греция экстрадировала болгарина в США за контрабанду радиационно-устойчивых схем в РФ

Греция экстрадировала болгарина в Штаты по обвинению в преступной группе, занимавшейся контрабандой товаров производства США в Россию. Об этом сказано в заявлении на сайте Минюста Америки.

"50-летний Милан Димитров вступил в сговор с 52-летним Ильясом Сабировым из РФ и 74-летним Димитаром Димитровым с целью закупить радиационно-устойчивые схемы из Штатов и экспортировать компоненты в Россию через Болгарию без лицензий", — сообщается в заявлении.

Димитрову предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля, отмывании денег и предоставлении ложных сведений Минторгу США. Он был арестован в Греции по запросу американцев, тогда как двое его сообщников всё ещё на свободе.

Кроме того, 9 августа Штаты получили экстрадицию 33-летнего Артура Петрова из РФ, задержанного на Кипре. Согласно версии следователей, Петров участвовал в закупке микроэлектроники, которая использовалась для производства вооружения для ВС РФ.

Фото: flickr.com/Steve Jurvetson from Menlo Park, USA (Commons Attribution 2.0 Generic license)