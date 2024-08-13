Медведев: Россия взыщет ущерб с Украины, формируется реестр убытков

Зампред Совбеза России и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что Москва взыщет с Киева ущерб, нанесённый стране. Это заявление прозвучало на совещании, посвящённом гуманитарной миссии партии в Курской области, видео опубликовано на странице в соцсети "ВКонтакте".
Медведев подчеркнул важность помощи "Единой России" в создании информационной базы, которая будет применена для предъявления киевскому режиму требований о компенсации ущерба.
"Надо будет окончательно решить, каким образом взыскивать. Взыщем обязательно", — заявил он. И добавил, что противник понесёт наказание: "Мы их накажем. И, конечно, победим".
Ранее, 6 августа, ВСУ предприняли попытку захватить территории Курской области, однако российские войска оперативно выдвинулись останавливать продвижение противника. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что операция в Курской области завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Фото: commons.wikimedia.org/Government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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