UAW против Трампа и Маска: почему профсоюз обвинил миллиардеров в запугивании рабочих

Профсоюз UAW в США за запугивание рабочих подал иск против Маска и Трампа

Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельхозпромышленности Штатов UAW подал иск против Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, обвинив их в "запугивании рабочих". Об этом сказано в официальном решении на сайте организации.

"Профсоюз UAW подал обвинения в нарушении трудового законодательства против Трампа и Маска за незаконные попытки запугать работников, отстаивающих свои права при участии в забастовках", — говорится в заявлении UAW.

Особое возмущение профсоюза вызвало интервью Трампа с Маском на платформе X. В ходе беседы Трамп заявил, что работодатели могут увольнять работников, участвующих в забастовках. UAW, активно поддерживающий кандидата от Демпартии США Камалу Харрис, резко осудил данные высказывания.

Ранее Маск отметил, что его интервью с Трампом собрало около миллиарда просмотров. Эфир с участием двух известных личностей состоялся на платформе Spaces в соцсети X.

Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)