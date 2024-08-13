UAW против Трампа и Маска: почему профсоюз обвинил миллиардеров в запугивании рабочих

Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельхозпромышленности Штатов UAW подал иск против Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, обвинив их в "запугивании рабочих". Об этом сказано в официальном решении на сайте организации.
"Профсоюз UAW подал обвинения в нарушении трудового законодательства против Трампа и Маска за незаконные попытки запугать работников, отстаивающих свои права при участии в забастовках", — говорится в заявлении UAW.
Особое возмущение профсоюза вызвало интервью Трампа с Маском на платформе X. В ходе беседы Трамп заявил, что работодатели могут увольнять работников, участвующих в забастовках. UAW, активно поддерживающий кандидата от Демпартии США Камалу Харрис, резко осудил данные высказывания.
Ранее Маск отметил, что его интервью с Трампом собрало около миллиарда просмотров. Эфир с участием двух известных личностей состоялся на платформе Spaces в соцсети X.
Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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