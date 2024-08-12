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Экс-посол США Салливан рассказал о работе в РФ
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Мемуары Джона Салливана: сложности работы американского посла в России

Экс-посол США Салливан рассказал о работе в РФ

Бывший посол Америки в России Джон Салливан выпустил мемуары "Полночь в Москве: Мемуары с передовой войны против Запада", в которых изложил свою биографию и поделился опытом работы на посту первого замгоссекретаря Штатов (с 24 мая 2017-го по 20 декабря 2019-го).

В одной из глав Салливан вспоминает, как его чуть не уволил Дональд Трамп из-за решения о введении санкций против Москвы в связи с обвинениями спецслужб РФ в применении химического оружия против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По словам Салливана, Трамп не был осведомлён и воспринял санкции как попытку "глубинного государства" подорвать его усилия по налаживанию отношений с Кремлём. Лишь благодаря поддержке советника Болтона Салливан избежал увольнения.

Дипломат также упоминает слова своего предшественника, директора ЦРУ Уильяма Бернса, который отметил, что работа в Москве заставила его поседеть. Салливан подчёркивает, что пост посла в РФ всегда был одним из самых сложных для дипломатов Америки и далеко не ограничивался участием в светских мероприятиях. Однако именно возможность ближе изучить одного из ключевых противников Штатов делала эту работу привлекательной.

Фото: сommons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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