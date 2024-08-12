Еврокомиссар Бретон предупредил Маска о рисках: что нужно было знать перед интервью с Трампом

Бретон до интервью с Трампом напомнил Маску о рисках за контент

Еврокомиссар Тьерри Бретон обратился к Илону Маску с призывом к ответственности за контент в соцсети X накануне интервью с Дональдом Трампом.

В сообщении Бретон отметил: "Большая аудитория накладывает немалую ответственность. Есть риск усиления опасного контента в Европе в связи с участием большой аудитории, я направил письмо Маску".

В этом письме еврокомиссар напомнил бизнесмену о соблюдении закона ЕС о цифровых услугах, требующего удаления вредоносного контента, соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма.

Бретон подчеркнул: "Мои службы крайне бдительны в отношении свидетельств, указывающих на нарушение Закона о цифровых услугах, мы воспользуемся всеми инструментами для защиты граждан Европы от вреда".

Фото: flickr.com/Tesla Owners Club Belgium (Commons Attribution 2.0 Generic license)