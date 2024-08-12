МО Германии решило обновить список офицеров Вермахта, которые станут примером воинской доблести для бундесвера, хотя некоторые из них состояли в СС и НСДАП. Это решение подтвердил Арне Коллац, комментируя информацию в немецких СМИ.

Журналисты получили доступ к внутренней рассылке генерала Кая Роршнайдера, в которой сообщается о намерении МО ФРГ расширить "указ о традициях" 2018 года. Этот указ регламентирует "культуру памяти" в немецких ВС и теперь может включать память о некоторых членах Вермахта, которые после окончания Второй мировой способствовали созданию новой армии ФРГ и публично отмежевались от нацистского прошлого.

На брифинге Коллац пояснил, что это дополнение связано с дискуссиями о боевой готовности и обороноспособности Германии. Новый подход предусматривает почитание наравне с участниками сопротивления режиму нацистов и тех офицеров, которые участвовали в построении бундесвера после войны.

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