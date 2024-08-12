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Представитель МО ФРГ Коллац признал планы чтить память нацистов Вермахта
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В Германии планируют чтить память офицеров Вермахта

Представитель МО ФРГ Коллац признал планы чтить память нацистов Вермахта

МО Германии решило обновить список офицеров Вермахта, которые станут примером воинской доблести для бундесвера, хотя некоторые из них состояли в СС и НСДАП. Это решение подтвердил Арне Коллац, комментируя информацию в немецких СМИ.

Журналисты получили доступ к внутренней рассылке генерала Кая Роршнайдера, в которой сообщается о намерении МО ФРГ расширить "указ о традициях" 2018 года. Этот указ регламентирует "культуру памяти" в немецких ВС и теперь может включать память о некоторых членах Вермахта, которые после окончания Второй мировой способствовали созданию новой армии ФРГ и публично отмежевались от нацистского прошлого.

На брифинге Коллац пояснил, что это дополнение связано с дискуссиями о боевой готовности и обороноспособности Германии. Новый подход предусматривает почитание наравне с участниками сопротивления режиму нацистов и тех офицеров, которые участвовали в построении бундесвера после войны.

Фото: сommons.wikimedia.org/Spc. Maricris Cosejo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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