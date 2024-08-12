Белоруссия усиливает войска на границе с Украиной: Минск готовится к любому сценарию

Части, направленные для усиления группировки ВС Белоруссии на границе с Украиной, уже приступили к выполнению задач. Об этом заявил полковник Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба республики в интервью агентству БелТА.

Полковник уточнил, что ССО уже начали действовать в приграничье. Кроме того, маневренные группы пограничников в полной готовности выполняют задачи.

"Ракетные войска, тяжёлые формирования сил немедленного реагирования выдвинулись. А это серьёзное заявление. И Украина понимает, может произойти что угодно", — подчеркнул он.

Представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский во время стрима "Минск — Москва" заявил, что ЕС наращивает военную группировку в приграничье с Белоруссией.

Действия Минска направлены на предотвращение эскалации конфликта в регионе, отметил Богодель. По его словам, войска получили задачи на двух направлениях — мозырском и гомельском. Полковник также отметил, что руководство Украины не выполнило обязательства, данные в ходе разрешения июльской напряжённости на границе.

"Мы хлопнули друг друга по рукам, и? Да, мы видели, что часть ВСУ, особенно тяжелых, HIMARS, выдвинулись в сторону Сум. Мы тут же эту информацию передали российским коллегам в Генштаб", — рассказал Богодель.

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