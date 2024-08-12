ООН обсудит израильский авиаудар по школе в Газе: заседание Совбеза 13 августа

Заседание Совбеза ООН, посвящённое удару ЦАХАЛ по школе "Эт-Табиин" в анклаве Газы, состоится во вторник, 13 августа. Об этом сообщил постпред Словении при ООН Самуэль Збогар.

Ранее дипломатический источник в СБ ООН рассказал, что Алжир инициировал встречу. Напомним, 10 августа Армия обороны Израиля заявила об авиаударе по "оперативному центру ХАМАС" внутри мечети на территории "Эт-Табиин". В результате обстрела погибли 93 человека, среди которых 11 детей и шесть женщин.

По оценкам разведки Тель-Авива, нападение Ирана на Израиль в отместку за убийство Исмаила Хании в Тегеране произойдёт в ближайшие дни. Об этом пишет The Times of Israel. По данным источников, нападение Тегерана может произойти до запланированных в Каире переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

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